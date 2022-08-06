Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru'dan Arabanlı hacılara ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, hac görevini yerine getiren vatandaşları ziyaret etti.

Sevgili ile Doğru, Fakılı Mahallesi'nde yaşayan Hacı Celal Altun ile Yolveren Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Reşit Özdemir'i evlerini ziyaret ederek, sohbet etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Şakir Aktaş da eşlik etti.

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