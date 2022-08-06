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Gaziantep'te ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

AA

Gaziantep'te ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği verecek.​​​​​​​

​​​​​​​Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri bu yıl kentte okula başlayacak çocukların destek sağlamak amacıyla karar aldı.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesince kentte eğitim ve öğretime kayıt yaptıracak 75 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye desteğinde bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in eğitim şehri hedefine hızla ilerlediğini belirterek, "Çantası ve içerisinde bir ilkokul çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, defteri, silgisi, kalemi, sulu boyası, resim defteri olmak üzere ihtiyaçlarını içerisine koyacağız. Okul başladığı gün, çocuklar okula gittiği gün, sıralarında çantası onları karşılayacak." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise okula başlayacak çocukların ailelerinde tatlı bir telaş yaşadığına işaret ederek, önemli destek sağlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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