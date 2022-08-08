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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı

AA

Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulamasında 68 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla 1-7 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesinde "Şehit Cihat Şahin Narko-Alan", Şahinbey ilçesinde de "Şehit Fatih Doğan Narko-Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 625 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 8 tabanca, bir tüfek, bir kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 31 fişek ve 32 kesici alet ele geçirildi.

Kimlik bilgileri sorgulanan 7 bin 525 kişiden aralarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsın da olduğu 68'i hakkında yasal işlem başlatıldı.

7 gün süren uygulama kapsamında 2 bin 276 araç kontrol edildi, 23 sürücü ve araç plakasına ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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