Gaziantep'te aranan 54 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA)- Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 kişi yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01-08 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda yakalanan 54 kişiden 13'ü tutuklandı, 41 şüpheli ise serbest bırakıldı.







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