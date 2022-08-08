Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 267 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-07 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 kilo 523 gram eroin, 1574 uyuşturucu hap, 604 gram metamfetamin, 407 gram esrar, 282 kök kenevir bitkisi, 23 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 3 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 267 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 28 zanlı tutuklandı, 239 kişi ise serbest bırakıldı.













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