Gaziantep'te "çocuklar kampüste" etkinliği

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "çocuklar kampüste" etkinliğinin açılışı yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "çocuklar kampüste" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, etkinlikteki konuşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde koruma altında ve koruyucu aile yanında olan yaklaşık 400 çocuğun 12 gün boyunca güvenli ortamda çeşitli etkinlikler yapacağını belirtti.

Gül, etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım'a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın da etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise etkinliğin güzel geçeceğine inandığını kaydetti.

Vali Gül, daha sonra etkinliğe katılan çocuklarla birlikte duvar boyadı.

Etkinlikte çeşitli duvar boyamaları, uçurtma şenliği, canlı müzik performansı ve spor etkinlikleri düzenlenecek.



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