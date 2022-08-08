Gaziantep'te otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

E.A. yönetimindeki traktör, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü hafif yaralandı.

Kara yolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.



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