Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.



Diğer futbolcular ise ısınma hareketinin ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Arda Kızıldağ katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.









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