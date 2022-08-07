Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 100 mermi, 21 boş kovan, 2 mermi çekirdeği ele geçirildi.

Yakalanan 23 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı, diğer 4'ünün işlemleri sürüyor.

Kozluyazı Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta akraba iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

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