Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'nde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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