Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki işletmenin çalışanları arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbulut Mahallesi'ndeki Mermerciler Sitesi'nde 8 Ağustos'ta iki mermer atölyesi çalışanları arasında iş yerinin önünün kapatılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 12 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 12 şüpheliyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kavga nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.