Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Bozkurt idaresindeki 27 ALP 573 plakalı otomobil, Belkıs Zeugma yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru olduğu öğrenilen Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozkurt'un cenazesi, incelemenin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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