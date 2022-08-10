Nizip'te "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı görüşme merkezi açıldı.

Nizip Adliyesinden yapılan açıklama göre, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesince Adalet Sarayı ek hizmet binasında Çocuk Görüşme Merkezi, kuruldu.

Karkamış ilçesine de hizmet verecek olan söz konusu merkezde daha önce icra müdürlüklerince yapılan işlemler artık uzmanlar ve sosyal çalışmacılar eşliğinde yerine getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, söz konusu merkez için emeği geçenlere teşekkür etti.

Uygulamayla çocukların yıpranmasının önüne geçildiğini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Daha önce çocuk teslimine ilişkin icra müdürlüklerine başvurarak bu yönde talepte bulunulması ve bunun için harç ve giderlerin yatırılması gerekiyordu. Çocuklar ebeveynlerin evinden icra memurları ve polis eşliğinde zorla alınabiliyordu. Bazen taraflar karşı karşıya gelmek durumunda kalıyordu. Artık çocuklarımızın üstün menfaati gereği, çocuk teslimi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ebeveynlerin kapısında değil, Çocuk Görüşme Merkezi'nde çocuklar yıpranmadan yaş ve gelişim dönemlerine uygun olarak yapılacak. Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne ve babalar herhangi bir ücret ödemeyecek, yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığımız tarafından karşılanacak."

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