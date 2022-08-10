Gaziantep'te aranan 13 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanması için eş zamanlı olarak 41 adreste "Aranan Şahıslar Uygulaması" yaptı.

Uygulamada gözaltına alınan 13 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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