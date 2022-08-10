Gaziantep'te Engelsiz Spor Okulları kayıt almaya başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Spor Okulları kayıt almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yaş grubundan görme, işitme ve bedensel engelli bireyler 19 spor dalında eğitim alabilecek.



Bu kapsamda spor faaliyetlerinden yararlanmak isteyen bireyler "https://forms.gle/maygfwMGKj8b47GM8" internet adresinden ve "0531 589 30 89" numaralı hattan kayıt yaptırabilecek.



Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü hem engelli bireyleri spora yönlendirmeyi hem de sosyalleştirmeyi hedefliyor.

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