Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonya Ligi temsilcilerinden Legia Varşova'da forma giyen Çek milli futbolcu Tomas Pekhart'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki golcü futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transfer Tomas Pekhart, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Ayşen Ahi'nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayacak olan 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Tomas Pekhart'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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