Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bir tırda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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