Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, il genelinde bir araç ve ikamette yaptıkları aramada 15 tabanca, 18 şarjör ve tabanca namlusu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



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