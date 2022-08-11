Gaziantep'te yakıt deposunda uyuşturucu bulunan tırın sürücüsüne 25 yıl hapis

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yakıt deposunda 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirilen tırın şoförü, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Hafini D. ile avukatı katıldı.

Sanık, ele geçirilen uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, İran'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkinin yapılacağı bilgisi üzerine tırın Gaziantep'te otoban girişinde durdurulduğunu, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yakıt deposundaki özel bölmede 80 kilogram eroin ve 30 kilo 100 gram Afyon sakızı ele geçirildiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 25 yıl hapis ve 1 milyon 250 bin lira adli para cezası verdi.

Cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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