Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda yaşadığı evde 1 kilogram metafetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelinin evinde ve garajında arama yapan ekipler, 1 kilogram metanetimin ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.



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