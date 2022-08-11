Gaziantep'te hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 30 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Perilikaya Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Y.A'yı durdurdu.

Zanlıya yapılan sorgulamada hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 30 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Başta otodan ve iş yerinden hırsızlık, yağma, motosiklet hırsızlığı olmak üzere 18 suç kaydı bulunan Y.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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