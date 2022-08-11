Başkan Fatma Şahin GastroAntep öncesi sektör temsilcileriyle buluştu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) öncesi sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival için hazırlıklar sürerken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde şehirde bulunan gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcilerine festival hakkında bilgi verildi.

Başkan Şahin, Gaziantep'in artık dünyaya entegre olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim artık kendimizi dünyaya entegre etmemiz gerekiyor. Herkesin 'Daha neler yapabiliriz?' diyerek yürüttüğü bir takım oyunu var. Birlikten kuvvet doğuyor. Ortak eylem ve söylem, bu şehrin geleceğine dair kimin, ne söylediği çok kıymetli. Dünyanın en eski coğrafyasındayız. 5 antik kent, 22 müze ve sofradaki bu çeşitlilik kendiliğinden olan bir şey değil mesele bastığın toprağın, oturduğun sofranın kıymetini bilmekte. Kendimiz pişirdik, kendimiz yedik. Şimdi dünyaya bu lezzetleri tanıtma noktasında çok önemli bir kavşak noktasındayız."​​​​​​​

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda yapılacak festivalin bu yılki teması "Sürdürebilir Dünya için GastroAntep'te buluşuyoruz" olarak belirlendi.



Festival, ayrıca 12 ülkeden 21 "Michelin Yıldızlı" şefi ağırlayacak. Şeflere Gaziantep Mutfağı'nı keşfetme fırsatı verecek GastroAntep, düzenlenen workshoplarla dünya mutfağıyla Gazi şehrin mutfağını buluşturacak. Programlar kapsamında UNESCO ve "Kardeş Şehirler Mutfağı" atölyeleri de gerçekleştirilecek.

Festivalde gastronominin her konuda ele alınacağı 3 söyleşi, 19 panel oturumu gerçekleşecek, 101 konuşmacı tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını bu programlar kapsamında anlatacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.