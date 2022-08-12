Gaziantep'te silahlı kavgada vurulan kişi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde E.S. ile B.S. arasında iddiaya göre borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. yanında bulunan pompalı tüfekle E.S'ye ateş etti. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.S, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli B.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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