Nizip Belediyesi işçileri için ek protokol imzalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokolde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, alın teri ve emekleriyle Nizip için çalışan belediye personellerine yapılan maaş zammının hayırlı olmasını diledi.

Amaçlarının işçilerin hayat standartlarını yükseltmek olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:



"Ocak ayında şirket personellerimize yüzde 38,08 oranında maaş artışı yapılmış olup, 2022 temmuz ayından geçerli olmak üzere çalışma arkadaşlarımızın maaşlarına yüzde 30 oranında yeniden artış yapıyoruz. 2022 yılında toplamda kümülatif olarak çalışma arkadaşlarımızın maaşına % 79,5 oranında iyileştirme gerçekleştirdik. Tüm işçi kardeşlerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Her kademedeki iş arkadaşlarımızla şehrimize ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye, üretmeye ve yeni yeni projelerle ilçemizin yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.