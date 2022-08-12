Gaziantep'te 30 bin kişiye aşure ikramı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 30 bin kişiye aşure ikram edildi.

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, yazılı açıklamasında, muharrem ayının İslam inancında özel bir ay olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla her yıl muharrem ayında şehrin farklı noktalarında dağıtım gerçekleştirdiklerini aktaran Aksoy, "Bu kültürü ve geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceki iki yıl, pandemi dolayısıyla dağıtımları yapamadık. Ama bu yıl özellikle kalabalık olan bölgelerde ve cami çıkışlarında dün ve bugün 20 farklı noktada, 30 bin kişilik aşure dağıttık." ifadelerini kullandı.

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