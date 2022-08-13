Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 100 bin bisiklet dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şahin, yazılı açıklamasında, Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimi yapılan yerli ve milli bisikletleri gençlerle buluşturacaklarını belirtti.



Sağlıklı ve çevre dostu ulaşımı sağlamak amacıyla bütün ilçe belediyeleriyle birlikte bisiklet yollarının yapımını sürdürdüklerini anlatan Şahin, Gaziantep'in genç, eğitim ve spor dostu bir şehir olduğunu, o yüzden bisiklet kullanımını artırmak istediklerini vurguladı.



Bisikletin sağlıklı bir yaşam anlamına geldiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Bisiklet demek mutluluk demek, bisiklet demek sıfır göbek demek, bisiklet demek huzur ve barış demek. Bisiklet alamayan çocuklar var. Sizler takdir belgesi getirdikçe, gazi şehri bilim, spor, eğitim şehri yaptığınız sürece bu bisikletleri dağıtmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 100 bin bisiklet. 50 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bütün ilçe belediyelerimiz, bisiklet yolu yapıyor. Çocuklarımıza bu bisikletleri güle güle kullanın diyorum."





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