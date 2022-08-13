Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına zarar verdi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedildiklerini fark eden şüpheliler kameraya zarar verirken görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi'ndeki bir okuldan önceki gün hırsızlık yapılmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi 12 suçtan kaydı bulunan şüphelilerden A.Ü'yü yakaladı.

Hırsızlıkla ilgili bir şüpheli daha aranıyor.

Bu arada okulun güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerden birinin okulun kapısında beklediği, diğerinin ise hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, bu sırada güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden birinin duvara tırmanıp kamerayı kırmaya çalışması görüldü.

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