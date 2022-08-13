Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen nakliye kamyoneti, Çağlayan Mahallesi'nde evinin önünde oturan 8 yaşındaki Muhammet Bağdat'a çarptı.

İlk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet, kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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