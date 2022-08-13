Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında Burak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kişinin, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.