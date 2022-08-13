Gaziantep'in Araban ilçesinde 60 çocuk ücretsiz sünnet ettirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezi ve kırsalda yaşayan 60 çocuk ücretsiz sünnet ettirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirildi.



Aileler, düzenlenen program nedeniyle Kaymakam Ömer Sevgili'ye teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.