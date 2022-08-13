Gaziantep'te 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Karatarla Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan S.A'nın yapılan incelemede hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" arandığı tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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