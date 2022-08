Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Geneyik ve Deredüzü kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki dört kilometrelik sıcak asfalt serimi ile ilgili incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahin, sıcak asfalt çalışması yapan ekiplere tatlı ikram etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Her hafta sonu köylerde çiftçi ve vatandaşla bir araya geldiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerimizde, köylerde yapılanları ve yapılacakları konuşuyoruz. Şu an asfalt sezonu. Artık grup yollara sıcak asfalt seriyoruz. Yol birleştirir, kazaları önler. Yol bir konfordur. Yol, aynı zamanda verimliliktir. O yüzden her geldiğimizde 'Yola ihtiyacımız var' denildiğinde vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık diye sıcak asfalta geçtik. Yol medeniyettir, yol yapmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.