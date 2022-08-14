Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

AA

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Tuğba Aksu'nun düğün hayali gerçek oldu.

Çevredeki düğün törenlerine katılmasının ardından düğün ve gelinlik hayali kurmaya başlayan 34 yaşındaki Aksu'nun durumunu ilçedeki Özel İyi Ki Varsın Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretmenlik yapan Şüheda Acıbucu fark etti.

Acıbucu, merkez yönetimi ve öğretmenlerle Aksu'yu hayallerine kavuşturmak için kolları sıvadı ve Rehabilitasyon Merkezinin bahçesinde düğün töreni tertipledi.

Düğün töreni için süslenen arabayla alana getirilen, burada dans eden Aksu'nun eline kına yakıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Aksu, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu anlar yaşadı.

Aksu'nun mutlu anlarına ailesi, merkez çalışanları ve arkadaşları da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor
Gaziantep'te okuldan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te okuldan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yol ...
Gaziantep'te 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ...
Gaziantep'in Araban ilçesinde 60 çocuk ücretsiz sünnet ettirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'in Araban ilçesinde 60 çocuk ücretsiz ...
Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü
Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 ...
Psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna el sanatıyla katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna el ...
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına zarar verdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler ...
Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te gençlere 100 bin bisiklet dağıtılacak
Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü  
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü  
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını ...
Gaziantep FK, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı
Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı ...
Bakan Kurum, Gaziantep'te (4)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te (4)
Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıttı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te başarılı Kur'an kursu ...
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını ...
Gaziantep'te gümrük kaçağı 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te gümrük kaçağı 600 litre kaçak akaryakıt ...
Bakan Kurum, Gaziantep'te (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te (3)
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:
Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu ...
Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.