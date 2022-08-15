ALG Spor kafilesi Sırbistan'a gitti

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GAZİANTEP (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı maç için İstanbul'dan Sırbistan'a gitti.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep temsilcisi, Sırbistan'a hareket etti.

Teknik direktör Hasan Vural'ın belirlediği kafilede yer alan 15 futbolcu şunlar:

Zehra Borazancı, Gülbin Hız, Mariem Houij, Arzu Karabulut, Eda Karata, Büşra Kılıç, Demet Kılınç, Beyza Kocatürk, Rosa Martinez, Glory Ogbonna, Jovana Petroviç, Bella Rose, Kezban Tağ, Ece Tekmen ve Gülsüm Tunç.





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