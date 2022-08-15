Gaziantep'te provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu avukatın sınır dışı edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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