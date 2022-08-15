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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Antep Fıstığı İşleme Tesisi kuruldu

AA

Gaziantep'te Antep Fıstığı İşleme Tesisi kuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kurulan Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisiyle üreticiler ürünlerini kaliteli ve sağlıklı işleme fırsatı bulacak.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GBT) yapılan açıklamaya göre, GTB ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü iş birliğinde kurulan ve ileri teknolojinin kullanıldığı tesis tamamlandı.

Tesiste incelemelerde bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, yöre halkının modern işleme konusunda tesisin önemli bir misyon üstleneceğini aktardı.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Akıncı, şunları kaydetti:

"Antep fıstığında iç ve dış pazarlarda sürdürülebilirliği etkin kılabilmemiz için hasattan, işlemeye, depolamaya ve pazarlamaya kadar olan tüm kalite parametrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en asgari seviyeye indirgememiz gerekiyor. Bu bağlamda Antep fıstığının modern teknolojiyle işlenmesine ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik hayata kazandırdığımız tesisi hammaddenin işlenmesinden paketlenmiş ürün olana kadar tüm süreçlerde kalite ve güvenliğinin en üst seviyeye getirilmesine katkı sağlayacak."

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise tesisle kentin Antep fıstığı işlemedeki güçlü potansiyelini çok daha ileri noktalara taşımasına katkı sunacağına işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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