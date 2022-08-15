Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı takımın antrenmanı 1 saat 25 dakika sürdü.

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