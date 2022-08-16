Zeugma Mozaik Müzesi akşam saatlerinde de gezilebilecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaret saatleri, bir aylığına 08.30-22.00 olarak düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ziyaretçi ve tur rehberlerinden gelen talepler doğrultusunda müzenin ziyaretçi saatlerini bir aylığına güncelledi.

Bu kapsamda, ziyaretçiler Zeugma Mozaik Müzesi'ni 15 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde saat 08.30-22.00 saatleri arasında gezebilecek.

Yaklaşık 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

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