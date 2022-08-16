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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlerin spor geleceği mahalle kültürüyle şekilleniyor

AA

Gençlerin spor geleceği mahalle kültürüyle şekilleniyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 4 mahallede pilot uygulama olarak başlatılan "Mahalle Spor Okulları" projesiyle kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılan gençlerin sportif başarı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerinden Gaziantep'teki gençlerin kötü alışkanlardan uzaklaştırılması ve geleneklerine bağlı sportif faaliyetlerini yürütmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle "Mahalle Spor Okulları" projesi hazırladı.

İlk aşamada Binevler, Seyrantepe, Göllüce ve Karataş mahallerinde uygulanan ve bu mahallelerdeki spor salonlarının kullanıldığı projede gençler, basketbol, boks, cimnastik, karate, tekvando gibi birçok dalda eğitim alıyor.

Projenin bir sonraki aşamalarında spor salonlarının yanı sıra okul bahçelerinin de kullanılacağı proje ile mahalle kültürünün birleştirici, koruyucu ve samimi yönlerinin sporla buluşturularak, gençler geleceğe hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz spor okullarının tüm ülkede olduğu gibi Gaziantep'te de devam ettiğini söyledi.

Yaz spor okullarına kentte 17 bini aşkın gencin katıldığını ifade eden Özbay, "Biz sporu en temele indirgeme hedefi olan bir ülkeyiz. Çünkü biz çok genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz ve orana bakıldığında ise Gaziantep bunların başında geliyor. Sporu tamamen halkın hizmetine açmayı amaçlıyoruz." dedi.


- "Çok daha çabuk olimpiyat sporcuları yetiştirebiliriz"


Muhittin Özbay, yaz spor okullarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle 4 mahallede pilot projeyi uyguladıklarını dile getirdi.

Bu mahallerdeki 400'ye yakın gencin "Mahalle Spor Okulları" projesinden yararlandığını aktaran Özbay, şunları kaydetti:

"Amacımız eski mahalle kültürünü oluşturmaktır. Sadece o mahallenin nüfusuna kayıtlı öğrencilerini, mahalledeki okul spor salonlarına veya okul bahçelerine taşıyarak çocukları mümkün olduğu kadar erken yaşta sporla tanıştırmayı istiyoruz. Bunu başarabilirsek eski mahalle kültürü oluşabilecek, mahalleli, veliler ve çocuklar birbirini tanıyacak. Dolayısıyla o mahalleye çocukluğumuzdaki gibi tanınmayan, kötü ve art niyetli, hırsızı, arsızı, uyuşturucu satıcısı ve benzerinin girmesini önleyeceğiz. Bu projeyi ilk defa Gaziantep'te uygulayarak çok geniş kitleye yayılma hedefimiz var."

Özbay, söz konusu projeye okulların açılmasıyla devam edeceklerini ve mahalle odaklı bir spor anlayışının topluma katkılarını yansıtacaklarını ifade etti.

Mahallede sporda kendisini geliştiren ve yatkınlığının olduğu gençleri branşa yönlendireceklerini anlatan Özbay, "Çok daha çabuk olimpiyat sporcuları yetiştirebiliriz. Çok daha çabuk sevgi diliyle, dürüstlük ve öz güvene sahip nesilleri yetiştirebiliriz. Vatanına, annesi ve babasına bağlı bireyleri yetiştirebiliriz. En büyük amacımız bu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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