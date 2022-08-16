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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, sezondan umutlu:

AA

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, sezondan umutlu:

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Cevdet Akınal, sezonun kendileri için başarılı geçeceğine inandığını belirtti.

Akınal, yazılı açıklamasında, lige iyi bir giriş yaptıklarını ve ilk iki maçtan 4 puanla ayrılmanın önemine işaret etti.

Sezon öncesi yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Akınal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kadromuza 13 yeni oyuncumuzu dahil ettik. Geçtiğimiz sezonla ilgili gerekli öz eleştirilerimizi de elbette yapmıştık. Bu doğrultuda yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte ciddi fedakarlıklarda bulunduk ve iyi bir takım yaratmayı başardık. Sivasspor ve Ankaragücü maçlarına baktığımız zaman taraftarlarımız kadar bizleri de heyecanlandıran bir takım izledik. Hocamıza, futbolcularımıza tüm çalışanlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu sezonun bizim için çok başarılı geçeceğine inanıyorum."

Futbolcu ve teknik heyeti ilk iki maçta ortaya koydukları performanstan dolayı tebrik eden Akınal, "Alınan puandan ziyade takımın ortaya koyduğu mücadele bizleri memnun ediyor. Bunun yanı sıra takım içerisindeki arkadaşlık ortamı, gelecek maçlar adına da bizi heyecanlandırıyor. Takımımızın başarılı olması adına tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda ise hep beraber bir başarı hikayesi yazacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- "Transferinde sona geldiğimiz birkaç futbolcu daha bulunuyor"


Cevdet Akınal, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve takıma kaliteli, kendini kanıtlamış futbolcuları kattıklarını vurguladı.

Futbolda bugünü düşündükleri kadar yarının da planlamasını yapmak zorunda olduklarını aktaran Akınal, "Türk futbolu maddi olarak zor günler geçiriyor, bizim de burada uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor. Şu ana kadar 13 futbolcu aramıza katıldı. Transferinde sona geldiğimiz birkaç futbolcu daha bulunuyor. Umut ediyorum onlarında transferleri kısa süre içerisinde netlik kazanacak ve aramıza katılacaklardır. Taraftarlarımızı mutlu etmeye devam etmek istiyoruz, bununla birlikte kulübümüz şartları altında takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bu sezon içerisinde milli takımımızı da Gaziantep'te ağırlayacağız"


Gaziantep Kalyon Stadyumu'nun bakımda olmasından dolayı MKE Ankaragücü maçını Hatay'da oynadıklarını, buna rağmen ve taraftarların kendileri yalnız bırakmadığı belirten Akınal, taraftarlara teşekkür etti.

Statlarında geçen sezonun bitmesinden hemen sonra çalışmaların başladığını ve stadın zemininin Avrupa standartlarında olması için çaba gösterdiklerini ifade eden Akınal, şöyle devam etti:

"Şehrimizde son yılların üzerinde bir hava sıcaklığıyla karşı karşıya kaldık. Bu şartlar altında zeminin oturma süreci uzadı. Sezonun tamamında zeminin iyi olabilmesi adına yetkililerle birlikte kısa süreli başka bir stadyumda oynama kararı aldık. Bu süreçte stadyumumuza da FIFA ve TFF tarafından denetimler yapılıyor. FIFA tarafından denetimlerden başarılı bir şekilde geçtik. Federasyonumuz tarafından da zeminle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Gaziantep'te milli takımımıza ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda FIFA'nın onayı bizim için önemliydi. İnşallah bu sezon içerisinde milli takımımızı da Gaziantep'te ağırlayacağız."

Akınal, taraftarları kombine almaya ve GFK Store'de alışveriş yapmaya davet etti.

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