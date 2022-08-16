Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 14 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, önceki gün aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, silahla tehdit, cinsel istismar, hırsızlık, tehdit ve yaralama suçlarından aranan ve hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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