Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu transfer etti

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurhan Babuscu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker forması giyen genç futbolcu Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Onurhan'a, 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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