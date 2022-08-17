Gaziantep Valisi Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama:

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, operasyon başlayacağına dair açıklamaların yer aldığı cami anons videolarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konunun incelendiğini bildiren Gül, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

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