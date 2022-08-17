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Gaziantep'te belediyenin kurslarında sınava hazırlanan 105 öğrenci tıp fakültesine yerleşti

AA

Gaziantep'te belediyenin kurslarında sınava hazırlanan 105 öğrenci tıp fakültesine yerleşti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kurslarında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 105'i tıp fakültesine yerleşmeye hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK), 105 öğrenci tıp fakültesine, 36 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültesine, 42 öğrenci ise hukuk fakültesine yerleşti.

Toplam 80 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültesini kazanırken 40 öğrenci iktisadi ve idarİ bilimler fakültesine, 113 öğrenci eğitim, fen-edebiyat fakültelerine yerleşmeye hak kazandı, 611 öğrenci ise diğer fakülte ve bölümlere yerleşti.

Açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hedefi haline getirdiği "eğitim dostu Gaziantep" için çalışan GASMEK ekibinin her yıl başarı çıtasını yükselttiği, yaklaşık 7 yıl önce eğitim faaliyetlerine başlayan GASMEK'te bugüne kadar on binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirdiği belirtildi.

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