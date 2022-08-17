Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon formalarını satışa sundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir süre önce lansmanı yapılan 4 farklı formanın satışı, Sanko Park AVM'deki GFK Store mağazası ve mağazanın internet sitesinde başladı.

Taraftarlar, satın aldıkları formalara futbolcu, kendi numara ve isimlerinin baskısını yaptırabilecek.

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