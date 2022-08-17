Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı damadını öldürdüğü iddia edilen kayınpeder gözaltına alındı.

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Halil Ağbaş, Kavşak Mahallesi'ndeki kayınpederi İsmail D'nin evine gitti.

Ağbaş, burada yaşanan tartışmanın ardından 27 AHG 622 plakalı motosikletiyle kayınpederinin evinden ayrılarak Burç Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

Eniştesinin peşine düşen kayınbirader Beyhan D, 27 AHY 989 plakalı aracıyla Ağbaş'ın kullandığı motosiklete çarptı. Şarampole devrilen motosikletteki Ağbaş yaralanırken bu sırada başka bir araçla bölgeye gelen kayınpeder İsmail D, damadına tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Halil Ağbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, İsmail D, Beyhan D. ile aynı araçtaki Gönül A'yı gözaltına aldı.

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