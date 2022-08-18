Tarım eğitimi alan kadınlar üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım eğitimi alan kadınlar üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor

AA

Tarım eğitimi alan kadınlar üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde bir araya gelen 35 kadın, yaptıkları domates salçası ve kurutmalık ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansının, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 2 yıl önce Oğuzeli ilçesinde açtığı tarım okulunda eğitim alan kadınlar, Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurdu.

Kooperatif üyesi kadınlar, aldıkları eğitimin ardından domates salçası, domates konservesi, kurutmalık acur gibi ürünlerin üretimine başladı.

İnternet siteleri üzerinden ürünlerini satan kadınlar, bir yandan üretmenin diğer yandan da bu şekilde aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, kentte şu anda 5 kadın kooperatifi bulunduğunu söyledi.

2020 yılında kurulan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi üyesi kadınların domates salçası, domates konservesi, kurutmalık acur yaptığını dile getiren Yılmaz, "35 kadınımız kooperatife üye. Elde ettiğimiz ürünleri alışveriş siteleri ile Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu satış noktaları üzerinden Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Türkiye'nin her yerine ürünleri gönderiyoruz. Bölgenin kadınları buraya geliyor. Kadınların günlük siparişi var. Oğuzeli ilçesi kadınları, ürettikleri kurutmalıklarla geçimini sağlıyor." dedi.

Kooperatif üyesi Fatma Çabuk da çocuklarının geleceği için çalıştığını belirterek, "Şu anda acur oyma işlemi yapıyoruz. Tarlaya gidip acurları topluyoruz. Tuzlanma işleminin ardından kurutmaya veriyoruz. Acurun içini iyice oyduktan sonra ipe diziyoruz. Daha sonra güneşte kurutuyoruz." diye konuştu.

- "Kadınların güçlü olduğunu göstermek istiyorum"

Dursun Göçmen ise yaklaşık 5 aydır Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde olduğunu dile getirerek, "Elde ettiğimiz gelirle ailemize katkı sunuyoruz. Hayalim kadın kooperatifi kurmak. Kadınların güçlü olduğunu göstermek istiyorum. Kuracağım kooperatif ile işletmemde kadınlara olanak sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik ...
İşadamından Araban Belediyespor'a destek
YEREL HABERLER İşadamından Araban Belediyespor'a destek
Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin ...
Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz
YEREL HABERLER Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak ...
Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor:
YEREL HABERLER Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım ...
Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ...
Erol Bulut: Hedefimiz Hatayspor´a karşı galip gelmek
YEREL HABERLER Erol Bulut: Hedefimiz Hatayspor´a karşı galip gelmek
Gaziantep´te, tartıştığı damadını öldürdü
YEREL HABERLER Gaziantep´te, tartıştığı damadını öldürdü
Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli ...
Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu
Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı ...
Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep'te belediyenin kurslarında sınava hazırlanan 105 öğrenci tıp fakültesine yerleşti
YEREL HABERLER Gaziantep'te belediyenin kurslarında sınava ...
Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Valisi Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül'den "camilerde yapılan ...
Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si ...
SANKO Okulları'nın YKS başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okulları'nın YKS başarısı
Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu transfer etti
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı ...
Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor
YEREL HABERLER Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.