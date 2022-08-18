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Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü

AA

Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, duman çıkan otomobilden inen aileye bir aracın çarpması sonucunda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi'nde, Suriye uyruklu sürücü O.A. (37) yönetimindeki 31 AIT 945 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü O.A. aracı sağa çekerek durakladı. O.A. ve araçtaki ailesi yola indi. Bu sırada arkadan gelen O.K. (70) yönetimindeki 27 SE 900 plakalı otomobil, araçtan inen aileye çarptı.

Kazada, sürücü O.A, eşi M.H. M. (27), çocukları M.A.A (8), L.A. (7), S.A (4) ile 3 aylık bebek Y.A yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki L.A. ile 3 aylık bebek Y.A. kurtarılamadı.

Sürücü O.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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