Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü

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GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vefat eden halası Vuslat Sarı, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Vuslat Sarı'nın cenazesi, Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenazeye, Sarı ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Kasney ile diğer ilgililer katıldı.



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