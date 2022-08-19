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Gaziantep'te okula yeni başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

AA

Gaziantep'te okula yeni başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Ben okuyorum Gaziantep okuyor" projesiyle, 1'inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak.

Vali Davut Gül, Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin eğitimin her alanında olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere ücretsiz kitap verdiğini anımsatan Gül, öğrencilerin kırtasiye ile ilgili eksikliklerinin kaldığını ve bu yıl da yaklaşık 75 bin öğrenciye kırtasiye setleri verileceğini belirterek, "75 bin denildiğinde aslında orta ölçekli bir şehir. Çok büyük bir rakam. Ekonomik olarak çok külfeti var. Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların yeni okula başlayacak çocukların elinden tutması hiç şüphesiz çok önemli." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ben okuyorum Gaziantep okuyor" projesi kapsamında Vali Davut Gül'ün koyduğu hedefe hızla ilerlediklerini belirtti.

Okulların 12 Eylül'de açılacağını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Eğitim yılı başlıyor. Ailelerimiz büyük bir telaş içerisinde. Anne olarak kendi çocuklarımdan biliyorum. Bize düşen şey, işi kolaylaştırmak. Verdiğimiz desteklerle aile bütçesine yardımcı olmak. Özellikle çok çocuklu ailelerde giderleri azaltmak istedik. Bunun için geçen yıl başlattığımız uygulama ailelerimizden çok yüksek memnuniyet getirdi. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bu yapılan işin doğru olduğunu görünce devam ettirmek istedik. Hazırlanan kırtasiye seti, çanta içerisine konularak çocuklar okula başladığı gün sıralarında olacak. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Evlatlarımız bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. En büyük gücümüz de beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücümüz."

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aksoy ise ihtiyaç sahibi 12 bin 500 ilk ve ortaokul öğrencisine de kıyafet yardımı yapacaklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okulların açıldığı ilk gün hazırlanan kırtasiye malzemelerini çanta ile birlikte okul sıralarına bırakacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.



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